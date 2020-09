Attacco jhadista in Nigeria | sale il numero delle vittime

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) L’Isis colpisce ancora e non smette di mietere. Nel mirino degli jhadisti stavolta è un convoglio governativo con a bordo Babagana Umara Zulum, governatore dello Stato di Borno, regione a nord est della. I morti accertati fino ad ora sono 30 tra cui soldati, agenti di polizia e civili. L’imboscata ai danni del convoglio è stata attuata da militanti armati appartenenti al bracciono dell’Isis. Il governatore non ha subito danni, ed è riuscito a fuggire restando illeso. Non è la prima volta che la regione del Borno viene colpita dai terroristi: il 14 Giugno dell’anno corrente, i combattenti dell’Isis dell’africa occidentale, attaccano la regione uccidendo 59 civili. Boko Harem è il gruppo di uominini appartenenti ...