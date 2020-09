Atletico Madrid, Suarez: «Sono felice. Qui bellissimo stadio e grandi giocatori» – VIDEO (Di lunedì 28 settembre 2020) Luis Suarez ha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’Atletico Madrid Luis Suarez ha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’Atletico Madrid. Le sue parole. «Provo felicità. Quando Sono entrato con gli altri compagni, la partita era già in discesa. Siamo entrati solo per chiuderla e per divertirci in questo bellissimo stadio con grandissimi calciatori. Fondamentale per la felicità, la tranquillità, e la fiducia di un giocatore è il modo in cui ti riceve la squadra. È importante e in partita si è visto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Luisha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’Luisha parlato dopo la doppietta segnata al Granada, alla sua prima partita contro l’. Le sue parole. «Provo felicità. Quandoentrato con gli altri compagni, la partita era già in discesa. Siamo entrati solo per chiuderla e per divertirci in questoconssimi calciatori. Fondamentale per la felicità, la tranquillità, e la fiducia di un giocatore è il modo in cui ti riceve la squadra. È importante e in partita si è visto». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Solo venti minuti, ma sufficienti per fare 2 gol e un assist: il debutto colchonero di #Suarez - SkySport : Suarez, 2 gol e 1 assist in Atletico Madrid-Granada in 23 minuti: le foto dell'esordio - DAZN_IT : 71': ingresso in campo ?? 72': assist ?? 85': primo gol ? 93': doppietta ?? Non male l'esordio di Luis Suárez con l'… - hasantok53 : @Monica73774598 Suarez ora gioca per l'Atletico Madrid. - S1m0n3_0rs0 : RT @liottagio: C'è un po' d'Italia nella doppietta di Luis Suarez all'esordio con la maglia dell'Atletico Madrid. -