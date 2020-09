Ascolti tv, il debutto di Fabio Fazio e Giletti e il calcio: ecco chi ha vinto (Di lunedì 28 settembre 2020) Una domenica televisivamente affollata: dalla fiction ai talk show fino al calcio. Soprattutto tempo di debutti con Rai1 che si aggiudica la serata con la prima puntata della terza stagione de L’Allieva, la fiction Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi è stata vista da 4.334.000 telespettatori con il 19,5% di share. Delude il diretto competitor: Non è la D’Urso conferma le sue difficoltà Auditel finendo sotto i 2 milioni (1.973.000) con appena il 12,6% di share nonostante la chiusura a notte fonda, all’1:24 per essere precisi. Una situazione che si fa ancora più chiara in sovrapposizione con la fiction che doppia la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: dalle 21.36 alle 23.33 Rai1 ha ottenuto 4.337.000 con il 19,5%, Canale 5 è stata vista da 2.254.000 con il 10,13%, in prime time spazio a Matteo Salvini ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Una domenica televisivamente affollata: dalla fiction ai talk show fino al. Soprattutto tempo di debutti con Rai1 che si aggiudica la serata con la prima puntata della terza stagione de L’Allieva, la fiction Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi è stata vista da 4.334.000 telespettatori con il 19,5% di share. Delude il diretto competitor: Non è la D’Urso conferma le sue difficoltà Auditel finendo sotto i 2 milioni (1.973.000) con appena il 12,6% di share nonostante la chiusura a notte fonda, all’1:24 per essere precisi. Una situazione che si fa ancora più chiara in sovrapposizione con la fiction che doppia la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: dalle 21.36 alle 23.33 Rai1 ha ottenuto 4.337.000 con il 19,5%, Canale 5 è stata vista da 2.254.000 con il 10,13%, in prime time spazio a Matteo Salvini ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutto Ascolti tv, il debutto di Fabio Fazio e Giletti e il calcio: ecco chi ha vinto Il Fatto Quotidiano Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel

Ascolti tv Auditel - L’Allieva 3 lancia Rai1 al successo. Live – Non è la D’Urso sfiora i due milioni. Uno Mattina in famiglia vola al 22,4% ...

