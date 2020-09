Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 27 settembre 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 27 settembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Allieva 3 ha ottenuto 4704 spettatori (share 19.04%) nel primo episodio e 3930 (20.14%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1973 spettatori (12.57%). Su Italia1 il film Indipendence Day: Rigenerazione ha ottenuto 1439 spettatori (6.43%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1143 spettatori (4.50%), mentre quello di NCIS New Orleans 1022 (4.18%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2280 spettatori (9.19%) nel programma vero e proprio e 1247 (7.21%) nel ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 28 settembre 2020)dei programmi più visti di27, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Allieva 3 ha ottenuto 4704 spettatori (share 19.04%) nel primo episodio e 3930 (20.14%) nel secondo episodio; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 1973 spettatori (12.57%). Su Italia1 il film Indipendence Day: Rigenerazione ha ottenuto 1439 spettatori (6.43%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1143 spettatori (4.50%), mentre quello di NCIS New Orleans 1022 (4.18%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2280 spettatori (9.19%) nel programma vero e proprio e 1247 (7.21%) nel ...

