Ascolti tv | dati auditel 27 settembre bene L’Allieva 3 e Che tempo che fa

(Di lunedì 28 settembre 2020) La prima serata ha premiato nell’ordine Rai1 e Rai3 che avevano in programma l’esordio della terza stagione di L’Allieva e il debutto su terzo canale di Fabio Fazio con il suo Cheche fa. Ma andiamo con ordine. L’Allieva 3, anticipazioni prima puntata: Claudio fa la proposta di matrimonio ad Alicetv Prime time La fiction di Rai1 L’Allieva 3 si è aggiudicata la prima serata del 27con 4.704.000 telespettatori e il 19,03% di share nel primo episodio, e 3.930.000 e il 20,13% nel secondo. Il secondo posto per numero di telespettatori va al debutto di CheChe Fa su Rai3 che ne conquista 2.280.000 pari al 9,19% di share, mentre Canale 5 con Non è la D’Urso ne ha registrati 1.973.000 con il 12,57%. A seguire gli altri programmi della serata: su ...

AnonymeRai : ? Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel - ariuaria : @QuiMediaset_it gli ascolti di sabato e ieri e mi chiedo che chiave di lettura date voi, vi servirà per le decisio… - Affaritaliani : Ascolti tv, Fazio fa volare Rai3. Giletti parte piano su La7. I dati Auditel - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: L’Allieva 3 (19,5%), Live Non è la D’Urso (12,6%), Che tempo che fa (9,2% -7,2%) | Dati Auditel, 2… -

