Ascolti Tv 27 settembre 2020 | stravince l' Allieva 3 Fazio buona la prima | D' Urso e Giletti si difendono

allievadicc : RT @AlbertoFuschi: #LAllieva3 torna con il 19,5% La prima puntata vince con 4.334.000 milioni di telespettatori Sui social, l’hashtag #la… - Linothebest1 : #lallieva3 vince la serata ??????????????? @LinoGuanciale @alemastronardif ?? - eeffettodomino : RT @AlbertoFuschi: #LAllieva3 torna con il 19,5% La prima puntata vince con 4.334.000 milioni di telespettatori Sui social, l’hashtag #la… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: L’Allieva 3 (19,5%), Live Non è la D’Urso (12,6%), Che tempo che fa (9,2% -7,2%) | Dati Auditel, 2… - CasafinaGennaro : @carmelitadurso Voi i dati c'è li inventati di notte.Ecco i dati reali:Ascolti TV | Domenica 27 settembre 2020. L’A… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

(Milano, 28 settembre 2020) - I ricercatori di Kaspersky invitano gli specialisti di sicurezza informatica a partecipare, insieme ai loro colleghi del settore della sicurezza IT, al secondo Security A ...Ascolti tv Auditel - L’Allieva 3 lancia Rai1 al successo. Live – Non è la D’Urso sfiora i due milioni. Uno Mattina in famiglia vola al 22,4% ...