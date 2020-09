Ascolti prima puntata de L’Allieva 3, cos’ha funzionato e cosa no (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo due anni dal finale della seconda stagione, la prima puntata de L’Allieva 3 debutta su Rai1 registrando ottimi Ascolti. Basati sui romanzi Arabesque e Un po’ di follia in primavera, i primi due episodi hanno conquistato 4.3 milioni di spettatori pari al 19.5% di share. In particolare, il primo 4.704.000 – 19%, il secondo 3.930.000 – 20.1%. Un risultato che ha permesso di vincere la serata. Alice e Claudio (interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale) sono innamorati, ma il loro nido d’amore è affollato. Cordelia abita ancora con l’ex allieva, ora medico legale come il suo fidanzato, mentre il fratello Marco è diventato padre di una bambina, Camilla, nata dall’amore con Lara. Ritroviamo ancora il PM Sergio Einardi, sopravvissuto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Dopo due anni dal finale della seconda stagione, lade L’Allieva 3 debutta su Rai1 registrando ottimi. Basati sui romanzi Arabesque e Un po’ di follia invera, i primi due episodi hanno conquistato 4.3 milioni di spettatori pari al 19.5% di share. In particolare, il primo 4.704.000 – 19%, il secondo 3.930.000 – 20.1%. Un risultato che ha permesso di vincere la serata. Alice e Claudio (interpretati da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale) sono innamorati, ma il loro nido d’amore è affollato. Cordelia abita ancora con l’ex allieva, ora medico legale come il suo fidanzato, mentre il fratello Marco è diventato padre di una bambina, Camilla, nata dall’amore con Lara. Ritroviamo ancora il PM Sergio Einardi, sopravvissuto ...

