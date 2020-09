'Articoliamo', al via campagna per benessere articolare in emofilia (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con emofilia e momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia articolare, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie agli ecografi portatili resi disponibili in 28 centri emofilia italiani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna 'Articoliamo' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi soffre di emofilia, malattia che ha fra le sue complicanze più frequenti proprio l'artropatia. "Nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos Salute) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone cone momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie agli ecografi portatili resi disponibili in 28 centriitaliani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere ildelle articolazioni in chi soffre di, malattia che ha fra le sue complicanze più frequenti proprio l'artropatia. "Nel ...

