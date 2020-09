Arriva al Teatro L’Arciliuto lo spettacolo “Siamo tutte Frida” di e con Rosanna Fedele (Di lunedì 28 settembre 2020) 1-2-3-4 Ottobre 2020 Teatro L’arciliuto, piazza di Montevecchio 5, Roma Frida è una di noi. Siamo tutte Frida. Donne sofferenti, donne inquiete, donne tradite, donne traditrici, donne devote, donne indecise, donne artiste, donne con un fuoco dentro che non si sa come farlo uscire per non sentirsi bruciare dentro. Frida è stata. Frida è. Frida sarà. Lo spettacolo, in scena dall’1 al 4 ottobre presso il Teatro L’Arciliuto in piazza di Montevecchio 5 a Roma, si propone di ridare voce alla celebre pittrice messicana Frida Khalo. Sul palco la bravissima Rosanna Fedele, interprete ed autrice appassionata ed autentica in questa perfomance imperdibile. L’attenzione è focalizzata sulla sofferenza della donna nei suoi ultimi ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) 1-2-3-4 Ottobre 2020L’arciliuto, piazza di Montevecchio 5, Roma Frida è una di noi. SiamoFrida. Donne sofferenti, donne inquiete, donne tradite, donne traditrici, donne devote, donne indecise, donne artiste, donne con un fuoco dentro che non si sa come farlo uscire per non sentirsi bruciare dentro. Frida è stata. Frida è. Frida sarà. Lo, in scena dall’1 al 4 ottobre presso ilL’Arciliuto in piazza di Montevecchio 5 a Roma, si propone di ridare voce alla celebre pittrice messicana Frida Khalo. Sul palco la bravissima, interprete ed autrice appassionata ed autentica in questa perfomance imperdibile. L’attenzione è focalizzata sulla sofferenza della donna nei suoi ultimi ...

Frida è una di noi. Siamo tutte Frida. Donne sofferenti, donne inquiete, donne tradite, donne traditrici, donne devote, donne indecise, donne artiste, donne con un fuoco dentro che non si sa come farl ...

