Arrestato il Presunto Killer dei Fidanzati Uccisi a Lecce

Leggi su youreduaction

(Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo quanto riportato pochi minuti fa, ilomicida di Eleonora Manta e Daniele De Santis sarebbe stato. Non si hanno ulteriori particolari ad ora, tranne che in questi minuti si terrà una conferenza stampa decisa dal procuratore diLeonardo Leone de Castris per fare chiarezza sulla situazione. Dalle poche cpse intuite, come …