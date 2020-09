AresGate: Manuela Arcuri “santifica” Alberto Tarallo “nessuna pressione, con Garko c’è stato veramente un flirt” (Di lunedì 28 settembre 2020) Intervista bomba di Giuseppe Candela a Manuela Arcuri. Raggiunta da Dagospia, l’attrice ha rotto il silenzio parlando dell’AresGate: “Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni”. Manuela Arcuri “santifica” Alberto Tarallo Manuela Arcuri, apre le danze... L'articolo AresGate: Manuela Arcuri “santifica” Alberto Tarallo “nessuna pressione, con Garko c’è stato veramente un flirt” proviene da Blog ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 28 settembre 2020) Intervista bomba di Giuseppe Candela a. Raggiunta da Dagospia, l’attrice ha rotto il silenzio parlando dell’: “Sono stata in silenzio perché volevo capire fino a che punto arrivasse questa follia. Non ho mai sentito in vita mia tante falsità come in questi giorni”.“santifica”, apre le danze... L'articolo“santifica”“nessuna, conc’èun flirt” proviene da Blog ...

_nightingal_ : Non credo ad una sola parola di quello che ha detto Manuela Arcuri. #AresGate #GFVIP - hosieary : RT @fleurnoveau: Dico solo una cosa, quando questa storia finirà, con la verità, spero che Manuela Arcuri finisca nel dimenticatoio e non v… - livelifeVale : Cara Manuela Arcuri lo sappiamo che vuoi ancora lavorare in #mediaset #AresGate - susyvalzano : Manuela Arcuri smentisce l'Aresgate, quindi 3 persone più un'altra che avrebbe raccontato che è tutto vero a BDU si… - iamstrongx7 : Manuela Arcuri ha detto che Tarallo è santo, buono ecc allora perché c'è stata una diffida se Adua e Massimiliano h… -

Ultime Notizie dalla rete : AresGate Manuela Selvaggia Lucarelli bacchetta Gabriel Garko: “È ancora parte dello stesso sistema che vorrebbe denunciare”

Selvaggia Lucarelli ha deciso di bacchettare Gabriel Garko in seguito al coming out del celebre attore di fiction tv di Mediaset al Grande Fratello Vip 5 mediante una missiva molto emozionante e coinv ...

Manuela Arcuri: “Ma quale setta? Sono senza parole”

L’Aresgate continua a fare parlare, ma questa volta i toni usati da chi ha deciso di rompere il silenzio sono di tutt’altro genere: stiamo parlando di Manuela Arcuri. Come si sa, l’attrice di Latina, ...

Selvaggia Lucarelli ha deciso di bacchettare Gabriel Garko in seguito al coming out del celebre attore di fiction tv di Mediaset al Grande Fratello Vip 5 mediante una missiva molto emozionante e coinv ...L’Aresgate continua a fare parlare, ma questa volta i toni usati da chi ha deciso di rompere il silenzio sono di tutt’altro genere: stiamo parlando di Manuela Arcuri. Come si sa, l’attrice di Latina, ...