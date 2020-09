Area euro, l’allarme della Bce: imprese in crisi e gente perde il lavoro (Di lunedì 28 settembre 2020) Christine Lagarde ha lanciato l'allarme sulla crisi nel settore del lavoro nei Paesi dell'eurozona a causa dell'emergenza legata al coronavirus. "L'impatto della pandemia si sta facendo ancora sentire nell'Area euro: le imprese si trovano in difficoltà, le persone perdono il lavoro e le prospettive sul futuro restano incerte", ha detto la presidente della Bce intervenendo al Parlamento europeo. Gli schemi di salvaguardia dei posti di lavoro, come la Cassa integrazione e le garanzie pubbliche sui prestiti bancari "restano di importanza cruciale per ridurre l'icertezza e l'impatto cella crisi pandemica", ha affermato la Lagarde.La Bce, intanto, continuerà a portare avanti il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Christine Lagarde ha lanciato l'allarme sullanel settore delnei Paesi dell'zona a causa dell'emergenza legata al coronavirus. "L'impattopandemia si sta facendo ancora sentire nell': lesi trovano in difficoltà, le persone perdono ile le prospettive sul futuro restano incerte", ha detto la presidenteBce intervenendo al Parlamentopeo. Gli schemi di salvaguardia dei posti di, come la Cassa integrazione e le garanzie pubbliche sui prestiti bancari "restano di importanza cruciale per ridurre l'icertezza e l'impatto cellapandemica", ha affermato la Lagarde.La Bce, intanto, continuerà a portare avanti il ...

Christine Lagarde ha parlato per alcuni minuti davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.

La Bace continuerà a portare avanti il suo piano di acquisti di titoli straordinario antipandemia (Pepp), almeno fino al giugno del 2021 ...

Christine Lagarde ha parlato per alcuni minuti davanti alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo.La Bace continuerà a portare avanti il suo piano di acquisti di titoli straordinario antipandemia (Pepp), almeno fino al giugno del 2021 ...