Arcelor Mittal, vertice al ministero: Usb, venerdì sciopero. Uilm, “dal governo nessun segnale” Usb: (Di lunedì 28 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Uilm: “L’incontro di oggi al Mise non ha chiarito nessun aspetto sul futuro dell’ex Ilva. Il ministero dello Sviluppo economico, Invitalia e gli altri Ministeri che sono intervenuti non ci hanno fornito nessun elemento concreto sull’ingresso pubblico dello Stato nella società con Arcelor Mittal, oltre che sul futuro piano industriale, ambientale, occupazionale. Lo Stato sembra brancolare nel buio mentre dovremo attendere almeno due settimane per la conclusione della due diligence per la valutazione economica dell’ingresso pubblico. Dopo ci sarà un confronto sulle prime ipotesi tra governo e multinazionale. Non c’è tempo da perdere! L’ex Ilva è una ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato: “L’incontro di oggi al Mise non ha chiaritoaspetto sul futuro dell’ex Ilva. Ildello Sviluppo economico, Invitalia e gli altri Ministeri che sono intervenuti non ci hanno fornitoelemento concreto sull’ingresso pubblico dello Stato nella società con, oltre che sul futuro piano industriale, ambientale, occupazionale. Lo Stato sembra brancolare nel buio mentre dovremo attendere almeno due settimane per la conclusione della due diligence per la valutazione economica dell’ingresso pubblico. Dopo ci sarà un confronto sulle prime ipotesi trae multinazionale. Non c’è tempo da perdere! L’ex Ilva è una ...

Trmtv : Arcelor Mittal, annunciato pagamento di fatture all’indotto per 7 milioni di euro - BanfiTiziana : @ManuPalo67 @fattoquotidiano Hanno anche imbarcato per un mese il bulldozer di Arcelor Mittal ma spero che revochino - primocanale : Arcelor Mittal, Manganaro (Fiom Cgil): 'Troppe incertezze sul futuro, pronti alla lotta' - piobulgaro : TARANTO - Al via gli incontri tra sindacati e Arcelor Mittal sul tema della sicurezza Leggi e ascolta la notizia ?… - LucianoNicolaC3 : @CarloCalenda Che, Calenda, non starai mica pensando alla presidenza dell'inps? Vai a fare il ceo dai tuoi cari Arcelor Mittal che è meglio! -