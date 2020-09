Antonino Cannavacciuolo dimagrito: ha perso 30 kg, ecco com’è oggi [FOTO] (Di lunedì 28 settembre 2020) La nuova edizione di Masterchef partirà da domenica 27 settembre 2020. Questa sarà la decima edizione e i fan potranno rivedere nelle vesti di giudice lo chef Antonino Cannavacciuolo. Il talent show per gli aspiranti cuochi ha riscontrato dei rallentamenti con le riprese a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il tutto dovrà essere adibito in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid. Il programma culinario targato Sky sta dunque per tornare per la gioia dei fan e tra gli altri giudici troviamo ancora Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Proprio sul profilo Instagram ufficiale di Cannavacciuolo è stata pubblicata una clip dove i tre giudici si sono detti pronti a ripartire con Masterchef. Ma ciò che balza all’occhio è anche il calo di peso dello chef campano. ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) La nuova edizione di Masterchef partirà da domenica 27 settembre 2020. Questa sarà la decima edizione e i fan potranno rivedere nelle vesti di giudice lo chef. Il talent show per gli aspiranti cuochi ha riscontrato dei rallentamenti con le riprese a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Il tutto dovrà essere adibito in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid. Il programma culinario targato Sky sta dunque per tornare per la gioia dei fan e tra gli altri giudici troviamo ancora Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Proprio sul profilo Instagram ufficiale diè stata pubblicata una clip dove i tre giudici si sono detti pronti a ripartire con Masterchef. Ma ciò che balza all’occhio è anche il calo di peso dello chef campano. ...

