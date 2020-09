Antonella Mosetti litiga con Federico Fashion Style: “Persi tutti i capelli”. Lui: “Mi devi 600 euro” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style, torna protagonista delle cronache rosa. Il noto acconciatore, che qualche giorno fa è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, è stato accusato da Antonella Mosetti durante la trasmissione “Live – Non è la d’Urso”: “Ti ho lanciato io nel mondo dei vip, non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli”. La risposta dell’hairstylist non è tardata ad arrivare: “Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai”. Visualizza questo post su Instagram Federico ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il parrucchiere dei vip,, torna protagonista delle cronache rosa. Il noto acconciatore, che qualche giorno fa è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, è stato accusato dadurante la trasmissione “Live – Non è la d’Urso”: “Ti ho lanciato io nel mondo dei vip, non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli”. La risposta dell’hairstylist non è tardata ad arrivare: “Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché midei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai”. Visualizza questo post su Instagram...

