Antonella Mosetti contro Federico Fashion Style: 'Mi hai fatto cadere i capelli' - Lui replica: 'Non pagavi' (Di lunedì 28 settembre 2020) Scontro in studio a 'Live - Non è la d'Urso' tra Antonella Mosetti e il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style . Il noto acconciatore è stato accusato dalla showgirl: 'Ti ho lanciato io nel ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 settembre 2020) Sin studio a 'Live - Non è la d'Urso' trae il parrucchiere dei vip,. Il noto acconciatore è stato accusato dalla showgirl: 'Ti ho lanciato io nel ...

trash_italiano : ANTONELLA MOSETTI HA SCOPERTO FEDERICO FASHION STYLE. LA NUOVA PIPPO BAUDO. #noneladurso - BarbaraDUrso18 : RT @trash_italiano: ANTONELLA MOSETTI HA SCOPERTO FEDERICO FASHION STYLE. LA NUOVA PIPPO BAUDO. #noneladurso - dvakondios : RT @trash_italiano: ANTONELLA MOSETTI HA SCOPERTO FEDERICO FASHION STYLE. LA NUOVA PIPPO BAUDO. #noneladurso - zazoomblog : LIVE Non è La D’Urso: Federico Fashion Style attacca Antonella Mosetti per un conto non saldato - #D’Urso:… - zazoomblog : Federico Fashion Style la lite con Antonella Mosetti a Live non è la dUrso (video) - #Federico #Fashion… -