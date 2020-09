Antonella Clerici torna in tv: le novità di “È sempre mezzogiorno” (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici è prontissima ad alzare il sipario sul suo nuovo programma. Il 28 settembre 2020 alle 12.00 inizia infatti È sempre mezzogiorno, la trasmissione di Rai Uno dedicata (anche) al mondo della cucina che vede la conduttrice legnanese splendida padrona di casa. Annunciato con un divertentissimo promo caratterizzato dalla presenza di un principe azzurro e di un’inedita Antonella nelle vesti di bella addormentata nel bosco, lo spazio televisivo sopra ricordato sarà caratterizzato da diversi dettagli a dir poco interessanti. A rivelarli ci ha pensato la Clerici stessa che, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ad ANSA, ha per esempio specificato che, anche se il programma verrà trasmesso in diretta dagli studi RAI di Via Mecenate, saranno in qualche modo ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 settembre 2020)è prontissima ad alzare il sipario sul suo nuovo programma. Il 28 settembre 2020 alle 12.00 inizia infatti Èmezzogiorno, la trasmissione di Rai Uno dedicata (anche) al mondo della cucina che vede la conduttrice legnanese splendida padrona di casa. Annunciato con un divertentissimo promo caratterizzato dalla presenza di un principe azzurro e di un’ineditanelle vesti di bella addormentata nel bosco, lo spazio televisivo sopra ricordato sarà caratterizzato da diversi dettagli a dir poco interessanti. A rivelarli ci ha pensato lastessa che, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate ad ANSA, ha per esempio specificato che, anche se il programma verrà trasmesso in diretta dagli studi RAI di Via Mecenate, saranno in qualche modo ...

