Antonella Clerici: lacrime ed emozioni al via di È Sempre Mezzogiorno (Di lunedì 28 settembre 2020) Antonella Clerici è riuscita a realizzare il sogno di portare in RAI la sua Casa nel Bosco: la reazione del pubblico e le lacrime della presentatrice. E’ stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, quello che Antonella Clerici ha vissuto all’inizio della prima puntata di È Sempre Mezzogiorno. La presentatrice torna nella prima fascia … L'articolo Antonella Clerici: lacrime ed emozioni al via di È Sempre Mezzogiorno è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 28 settembre 2020)è riuscita a realizzare il sogno di portare in RAI la sua Casa nel Bosco: la reazione del pubblico e ledella presentatrice. E’ stato uno dei momenti più emozionanti della sua carriera, quello cheha vissuto all’inizio della prima puntata di È. La presentatrice torna nella prima fascia … L'articoloedal via di Èè stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

trash_italiano : Antonella Clerici sei la nostra certezza ?? #ESempreMezzogiorno - Spiralwavemood : RT @perchetendenza: 'Antonella Clerici': Per la prima puntata del suo nuovo programma #ÈSempreMezzogiorno - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Antonella Clerici è tornata in video con #ÈSempreMezzogiorno, nuovo programma di Rai1 che ricorda, forse troppo, La Prova… - APmagazineit : Antonella Clerici è tornata in video con #ÈSempreMezzogiorno, nuovo programma di Rai1 che ricorda, forse troppo, La… - zazoomblog : È sempre mezzogiorno Antonella Clerici si commuove a inizio puntata - #sempre #mezzogiorno #Antonella -