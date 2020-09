Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno” | inizio col botto | «Carlo | oddio | Carlo» | caos in diretta

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 settembre 2020) Da oggi, lunedì 28 settembre 2020, su Raiuno arriva dal lunedì al venerdì “Èmezzogiorno”, programma che segna il ritorno in tv di, che si guarda bene dal definirla una rivincita: «Non mi hanno cacciato. Sono stata io a voler andare via e non pensavo di tornare su Rai Uno. Ci sono stati dei cambiamenti, anche di direzione, Stefano Coletta voleva cambiare il mezzogiorno. Io avevo un progetto molto piccolo, e invece il direttore dopo il Covid mi ha fatto questa proposta», ha spiegato la conduttrice in un’intervista a ‘Leggo’. leggi anche l’articolo —> “C’è tempo per…” chiude i battenti: urgente “fermare l’emorragia di ascolti”...