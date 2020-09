Annecy 2020 | L' agnello di Mario Piredda è il miglior film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 settembre 2020)di; L'di, che vince anche il Premio del Pubblico e della Giuria Giovani,regia a Punta Sacra di Francesca Mazzoleni. E' L'diil vincitore della 38. edizione diCinéma Italien, il più importante appuntamento internazionale interamente dedicato al cinema italiano, tenutosi quest'anno in una forma "ibrida" in programma nelle sale del capoluogo dell'Alta Savoia e online in tutta la Francia e in Svizzera grazie alla piattaforma streaming sviluppata in collaborazione con FestivalScope e Shift72. Ilha conquistato il Premio del ...