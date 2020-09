Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, una lite pazzesca prima del Gf vip (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo . Natalia Paragoni e Andrea Zelletta; prima che lui entrasse nella Casa del Gf vip, tra loro c’è stata una litigata pazzesca, ecco perchè. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni ormai sono una coppia; i due si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, dove lei era corteggiatrice. La 22enne e l’ex tronista erano famosi per le … Leggi su youmovies (Di lunedì 28 settembre 2020) Questo articolo .che lui entrasse nella Casa del Gf vip, tra loro c’è stata una litigata, ecco perchè.ormai sono una coppia; i due si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne, dove lei era corteggiatrice. La 22enne e l’ex tronista erano famosi per le …

