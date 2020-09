Anche la Lega ha il suo caso Tridico: pochi lo dicono ma anche il presidente Inail si è aumentato lo stipendio (Di lunedì 28 settembre 2020) Aumento di stipendio anche per il presidente Inail Franco Bettoni, in quota Lega Non solo Pasquale Tridico: anche il presidente dell’Inail Franco Bettoni, in quota Lega, ha ottenuto un aumento di stipendio in seguito al decreto interministeriale dello scorso 7 agosto, firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in accordo col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il decreto infatti recita: “Gli emolumenti annui lordi di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 4 del 2019, da corrispondere al presidente, al Vice ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Aumento diper ilFranco Bettoni, in quotaNon solo Pasqualeildell’Franco Bettoni, in quota, ha ottenuto un aumento diin seguito al decreto interministeriale dello scorso 7 agosto, firmato dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo in accordo col ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il decreto infatti recita: “Gli emolumenti annui lordi di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 479 del 1994, come modificato dall’articolo 25, comma 1, lett. f), del decreto-legge n. 4 del 2019, da corrispondere al, al Vice ...

