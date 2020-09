Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in Nagorno-Karabakh (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Testa alta, sguardo fermo e un fucile alzato al cielo. In Nagorno-Karabakh nessuno sembra disposto a starsene immobile, in attesa che il trentennale conflitto finisca e nel frattempo qualche villaggio venga spazzato via dalle armi. Così, le armi, ha deciso di imbracciarle Anche chi porta al collo una croce e indossa un abito talare. La foto che vi mostriamo ritrae infatti un decisamente combattivo prete armeno che ha voluto evidentemente mandare un messaggio ai nemici della sua terra: qua neppure i pastori di anime si arrenderanno mai. L’immagine è stata pubblicata dall’account Twitter ufficiale della Repubblica armena ed è subito diventata virale sui social. Ed è accompagnata da un motto emblematico: “Faith & Power”, fede e potere. Poi, di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set – Testa alta, sguardo fermo e unalzato al cielo. Innessuno sembra disposto a starsene immobile, in attesa che il trentennale conflitto finisca e nel frattempo qualche villaggio venga spazzato via dalle armi. Così, le armi, ha deciso di imbracciarlechi porta al collo una croce e indossa un abito talare. La foto che vi mostriamo ritrae infatti un decisamente combattivo prete armeno che ha voluto evidentemente mandare un messaggio ai nemici della sua terra: qua neppure i pastori di anime si arrenderanno mai. L’immagine è stata pubblicata dall’account Twitter ufficiale della Repubblica armena ed è subito diventata virale sui social. Ed è accompagnata da un motto emblematico: “Faith & Power”, fede e potere. Poi, di ...

razorblack66 : RT @francescatotolo: Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in #NagornoKarabakh. #Armenia #StopAzerbaijaniAggre… - Johnnyyxx : RT @francescatotolo: Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in #NagornoKarabakh. #Armenia #StopAzerbaijaniAggre… - Zampaglion : RT @francescatotolo: Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in #NagornoKarabakh. #Armenia #StopAzerbaijaniAggre… - iperwild : RT @francescatotolo: Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in #NagornoKarabakh. #Armenia #StopAzerbaijaniAggre… - JPCK72 : RT @francescatotolo: Anche i preti imbracciano il fucile contro i jihadisti filo-turchi in #NagornoKarabakh. #Armenia #StopAzerbaijaniAggre… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche preti Alassio: direttore e due preti Salesiani in ospedale, scuole Don Bosco chiuse e 100 tamponi Il Secolo XIX Polizia "vaticana": 75 anni di umanitĂ e sicurezza

Papa Francesco, alla vigilia della festa di San Michele arccangelo, patrono della polizia di Stato, riceve gli uomni e le donne in divisa che, in base ai Patti Lateranensi, vigilano sulla tranquillitĂ ...

Foggia, filmano prete mentre fa sesso e lo ricattano: “Dacci 20mila euro o mandiamo il video alle tv”

Sarebbero stati filmati dei rapporti sessuali tra un prete della Caritas di Foggia e un 39enne affetto da gravi disturbi psichici a scopo di estorsione. L’uomo avrebbe agito a seguito del consiglio di ...

Papa Francesco, alla vigilia della festa di San Michele arccangelo, patrono della polizia di Stato, riceve gli uomni e le donne in divisa che, in base ai Patti Lateranensi, vigilano sulla tranquillità ...Sarebbero stati filmati dei rapporti sessuali tra un prete della Caritas di Foggia e un 39enne affetto da gravi disturbi psichici a scopo di estorsione. L’uomo avrebbe agito a seguito del consiglio di ...