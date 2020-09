Amazon annuncia il ‘Prime Day’: a ottobre in Italia (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Oltre un milione di offerte, sconti e promozioni esclusive. Amazon annuncia il ritorno del ‘Prime Day’, evento annuale di acquisti online dedicato ai clienti Prime. Una quarantotto ore di shopping a prezzi vantaggiosi, che iniziera’ in Italia alle 00:01 di martedi’ 13 ottobre e durera’ fino alle 23:59 di mercoledi’ 14 ottobre. Leggi su dire (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA – Oltre un milione di offerte, sconti e promozioni esclusive. Amazon annuncia il ritorno del ‘Prime Day’, evento annuale di acquisti online dedicato ai clienti Prime. Una quarantotto ore di shopping a prezzi vantaggiosi, che iniziera’ in Italia alle 00:01 di martedi’ 13 ottobre e durera’ fino alle 23:59 di mercoledi’ 14 ottobre.

