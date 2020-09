“Alla Terra restano sette anni di vita”: il messaggio del Climate Clock da New York (Di lunedì 28 settembre 2020) “Alla Terra restano sette anni di vita”: questo il messaggio che il Climate Clock recita da New York. L’installazione temporanea mostra il conto alla rovescia prima che sia irreversibile scongiurare la catastrofe climatica. “La Terra ha una scadenza”, recita il gigante schermo al LED ogni manciata di minuti. Ad oggi, 28 settembre, tale scadenza è … L'articolo “Alla Terra restano sette anni di vita”: il messaggio del Climate Clock da New York proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 settembre 2020) “Alladi vita”: questo ilche ilrecita da New. L’installazione temporanea mostra il conto alla rovescia prima che sia irreversibile scongiurare la catastrofe climatica. “Laha una scadenza”, recita il gigante schermo al LED ogni manciata di minuti. Ad oggi, 28mbre, tale scadenza è … L'articolo “Alladi vita”: ildelda Newproviene da www.meteoweek.com.

