«Alla Terra mancano 7 anni di vita». L’allarme dal Climate clock ai potenti del mondo a New York – Il video (Di lunedì 28 settembre 2020) A Union Square (New York) le lancette digitali del grande orologio conta le ore prima della fine del mondo. Comparso su uno dei grattacieli più alti, ha sostituito quello astronomico risalente al 1999, cominciando a segnare il tempo che ci separa dAlla catastrofe ambientale globale. Sette anni, 102 giorni e 12 ore. Questo sarebbe il tempo rimasto all’umanità per agire sul riscaldamento globale e sulla quantità di energia non rinnovabile da produrre. “The Earth Has a Deadline”, “La Terra ha una scadenza” è il messaggio che si può leggere sull’opera oltre ai numeri del conto Alla rovescia. Attraverso un significativo conto Alla rovescia il Climate clock cerca ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 settembre 2020) A Union Square (New) le lancette digitali del grande orologio conta le ore prima della fine del. Comparso su uno dei grattacieli più alti, ha sostituito quello astronomico risalente al 1999, cominciando a segnare il tempo che ci separa dcatastrofe ambientale globale. Sette, 102 giorni e 12 ore. Questo sarebbe il tempo rimasto all’umanità per agire sul riscaldamento globale e sulla quantità di energia non rinnovabile da produrre. “The Earth Has a Deadline”, “Laha una scadenza” è il messaggio che si può leggere sull’opera oltre ai numeri del contorovescia. Attraverso un significativo contorovescia ilcerca ...

LaStampa : Alla Terra restano sette anni di vita. Ce lo dice il “Climate Clock” di New York - repubblica : Ecco il Climate Clock: il conto alla rovescia per salvare la Terra - ZZiliani : Dalle immagini appare chiaro che se non pesasse un quintale e mezzo riuscirebbe a staccarsi quei 10 cm da terra che… - AcciaioMario : RT @CriticaScient: Vi ricordiamo che dovete avere paura, quando vi svegliate e anche quando dormite, di ogni cosa. Finché non vi sarete sba… - Fedex546 : RT @ImolaOggi: Ecocatastrofismo basato su studio Onu: 'Alla Terra restano sette anni di vita' -