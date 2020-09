Alexei Navalny: "Grato ad Angela Merkel per visita privata in ospedale" (Di lunedì 28 settembre 2020) L’oppositore politico russo Alexei Navalny ha confermato di aver incontrato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, mentre era ricoverato alla clinica Charitè di Berlino, dopo essere stato avvelenato in Russia.“L’incontro c’è stato, ma non vale la pena definirlo ‘segreto’”, ha scritto Navalny su Twitter commentando lo scoop di Der Spiegel. “Si è trattato piuttosto di un incontro privato e di una conversazione con la famiglia”, ha spiegato l’oppositore, dicendosi “molto Grato alla cancelliera Merkel” per il fatto di esserlo andato a trovare in ospedale.Встреча была, но не ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) L’oppositore politico russoha confermato di aver incontrato la cancelliera tedesca,, mentre era ricoverato alla clinica Charitè di Berlino, dopo essere stato avvelenato in Russia.“L’incontro c’è stato, ma non vale la pena definirlo ‘segreto’”, ha scrittosu Twitter commentando lo scoop di Der Spiegel. “Si è trattato piuttosto di un incontro privato e di una conversazione con la famiglia”, ha spiegato l’oppositore, dicendosi “moltoalla cancelliera” per il fatto di esserlo andato a trovare in.Встреча была, но не ...

giuliog : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalny: 'Grato ad Angela Merkel per visita privata in ospedale' - HuffPostItalia : Alexei Navalny: 'Grato ad Angela Merkel per visita privata in ospedale' - Mintauros1 : @moldoveanuFlor7 @Fortunablu17 @poderano Se Putin fa 'la mossa' Angela gia l'ha avvisato che il gasdotto poi se lo… - prestia_fabio : RT @PiazzapulitaLA7: L'intervista di @GregorioRomeo ad Anastasia Vasiljeva, medico personale di Alexei Navalny. Vasiljeva contesta durament… - REstaCorporate : RT @PiazzapulitaLA7: L'intervista di @GregorioRomeo ad Anastasia Vasiljeva, medico personale di Alexei Navalny. Vasiljeva contesta durament… -