Alexandria Ocasio-Cortez: 'Trump mi ha attaccata per 250 dollari dal parrucchiere, lui ne ha spesi 70mila'

All'interno del marasma provocato dallo scoop del New York Times, che Trump e la figlia Ivanka abbiano detratto dalle tasse oltre 170mila dollari in spese dal parrucchiere è la classica goccia nel ...

Nel 2019 il partito Repubblicano iniziò una campagna d'odio perché la deputata si era concessa per la sua laurea un taglio da 250 dollari. Ma Trump, con la figlia Ivanza, ne ha spesi più di 170mila ...

