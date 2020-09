Alessandra Mastronardi, confidenze inedite sul fidanzato: “Ci siamo conosciuti su Skype” (Di lunedì 28 settembre 2020) Alessandra Mastronardi è stata ospite di Domenica In e, chiaccherando con Mara Venier, ha avuto l’occasione di raccontare alcuni dettagli intimi della sua storia d’amore con Ross McCall, suo fidanzato da circa due anni. Ross Mc Call, attore di fama internazionale, è da anni il compagno ed il convivente di Alessandra Mastronardi. La loro è una storia nata in modo particolare: “Ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”, ha spiegato l’attrice. I due si erano incontrati una prima volta ad una cena, e poi hanno potuto parlarsi solo a distanza per un primo periodo, instaurando quindi una relazione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 settembre 2020)è stata ospite di Domenica In e, chiaccherando con Mara Venier, ha avuto l’occasione di raccontare alcuni dettagli intimi della sua storia d’amore con Ross McCall, suoda circa due anni. Ross Mc Call, attore di fama internazionale, è da anni il compagno ed il convivente di. La loro è una storia nata in modo particolare: “Cipraticamentesu Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo primae poi innamorati”, ha spiegato l’attrice. I due si erano incontrati una prima volta ad una cena, e poi hanno potuto parlarsi solo a distanza per un primo periodo, instaurando quindi una relazione ...

