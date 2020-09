Alcune imprese lombarde percepivano illecitamente i fondi Covid. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato circa 87mila euro e denunciato 4 imprenditori (Di lunedì 28 settembre 2020) La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato circa 87.000 euro di contributi a fondo perduto conseguiti illecitamente da quattro società di capitali con sedi a Milano, Pozzo d’Adda e Grezzago. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura di Milano per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L’indagine, eseguita dalla Compagnia di Gorgonzola, deriva dai riscontri che sta effettuando su tutto il territorio provinciale la Guardia di Finanza milanese a seguito di approfondita analisi, con l’ausilio delle banche dati a disposizione, sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici erogati per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) Ladidiha87.000di contributi a fondo perduto conseguitida quattro società di capitali con sedi a, Pozzo d’Adda e Grezzago. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati alla Procura diper indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L’indagine, eseguita dalla Compagnia di Gorgonzola, deriva dai riscontri che sta effettuando su tutto il territorio provinciale ladimilanese a seguito di approta analisi, con l’ausilio delle banche dati a disposizione, sui soggetti che hanno beneficiato di finanziamenti pubblici erogati per ...

ridi_chetipassa : Alcune trucchi geniali per la vita di tutti i giorni - iordyfox : @MarcoSanavia1 È talmente vero che dopo avere consultate quattro imprese ed aver espresso alcune perplessità e doma… - Progetto_Venus : @matteosalvinimi Alcune delle imprese rimaste hanno dato 2000€ di premio ai propri dipendenti. - EnricoLobina : Ad #Olbia hanno fatto il diavolo a 4 per alcune misure di sicurezza anti #COVID su commercianti ed imprese, però se… - 0_LaLu_ : @enrigoletto @donat_16 @Cassand03369996 Tante imprese sono rimaste aperte, tante attività commerciali non hanno chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune imprese Alcune imprese lombarde percepivano illecitamente i fondi Covid. La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato circa 87mila euro e denunciato 4 imprenditori LA NOTIZIA Dal nuovo uso di TikTok negli Stati Uniti al lancio di un nuovo social network

Da San Francisco le ultime notizie della settimana: Facebook adotta misure più aggressive per la campagna elettorale, Elon Musk si prepara per il suo Battery Day ...

Giovannini, occorre una visione di futuro

Il futuro possibile passa dalle scelte strutturali in economia. Si è appena concluso, il 27 settembre, il Festival dell’Economia civile di Firenze, svoltosi sotto la direzione scientifica di Leonardo ...

Da San Francisco le ultime notizie della settimana: Facebook adotta misure più aggressive per la campagna elettorale, Elon Musk si prepara per il suo Battery Day ...Il futuro possibile passa dalle scelte strutturali in economia. Si è appena concluso, il 27 settembre, il Festival dell’Economia civile di Firenze, svoltosi sotto la direzione scientifica di Leonardo ...