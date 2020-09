“Al Sud 800 mila posti di lavoro a rischio”, l’allarme lanciato dal ministro Provenzano (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ l’ennesimo ‘nuvolone’ nero quello che rischia di abbattersi a danno delle già ‘sventurate’ regioni del Sud dove, complice la totale mancanza di infrastrutture, creare occupazione è pressoché impossibile. Come ha infatti affermato stamane Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, dopo aver preso visione delle stime contenute nel rapporto Svimez: “Rischiamo di arrivare a fine anno con 600 – 800 mila posti di lavoro in meno al Sud“. Tuttavia, ha poi aggiunto il ministro riferendo sul Recovery in commissione Bilancio, l’arrivo di nuove risorse danno “l’occasione di individuare obiettivi precisi e fabbisogni di investimento e questo fa la differenza”. Provenzano: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ l’ennesimo ‘nuvolone’ nero quello che rischia di abbattersi a danno delle già ‘sventurate’ regioni del Sud dove, complice la totale mancanza di infrastrutture, creare occupazione è pressoché impossibile. Come ha infatti affermato stamane Giuseppeper il Sud, dopo aver preso visione delle stime contenute nel rapporto Svimez: “Rischiamo di arrivare a fine anno con 600 – 800diin meno al Sud“. Tuttavia, ha poi aggiunto ilriferendo sul Recovery in commissione Bilancio, l’arrivo di nuove risorse danno “l’occasione di individuare obiettivi precisi e fabbisogni di investimento e questo fa la differenza”.: ...

DPCgov : ???? Ancora piogge e venti fino a burrasca forte. ????#AllertaARANCIONE sabato #27settembre in Basilicata Calabria Ca… - carlosibilia : Con @luigidimaio siamo stati in visita al Sud Motor Expo presso la fiera di Ariano Irpino. Un connubio tra motori e… - RaiNews : Il Ministro alle Politiche Ue in audizione al Senato sul Recovery Fund sottolinea il rischio aumento disoccupazion… - franco_guerci : RT @AlbertoBagnai: Il ministro Provenzano ammette che il minor tiraggio dei fondi europei al Sud è dovuto all’obbligo di cofinanziamento. - cozzi_elena : @GrandeFratello Adua fuori, sai come rodano quando signorini dirà la prima che si salva è FRANCESKA, il secondo FUL… -

Ultime Notizie dalla rete : “Al Sud Rigenerare i territori, la sfida per far ripartire il Paese Fortune Italia