Aiuti alle imprese; dai privati un' idea innovativa | Ripresa Italia

(Di lunedì 28 settembre 2020) Non occorre scomodare autorevoli studi economici per cogliere il dramma dell'economia reale del Paese, generato dalla pandemia e dal conseguente lockdown. Le stime parlano di un crollo del 12,4% del Pil e si ipotizza che i livelli di produttività del sistema paese potrebbero tornare ai livelli pre-covid solo nel 2025. Il governo, durante il periodo della crisi, ha disposto una serie di misure a sostegno delle. Misure, che però hanno tradito l'enfasi delle promesse. Sull'efficacia (o sull'inefficacia) di queste misure si è detto e scritto molto: gran parte di esse si sono esaurite in modesti differimenti di pagamenti di imposte e nell'esecuzione di adempimenti burocratici e fiscali e in forme di congelamento di esposizioni finanziarie che di fatto spostano in avanti gli impegni degli imprenditori e creano un accumulo di passività. Dal ...