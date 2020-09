Agustina Gandolfo straordinaria | dolce attesa per lady Lautaro Martinez FOTO

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 settembre 2020)ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram, mediante il quale ha dichiarato di essere entusiasta per l’arrivo dell’autunno, che coincide con il quinto mese di gravidanza. La modella e compagna diè difatti in, seppur sembri in ottima forma e sempre dotata della sua meravigliosa bellezza naturale. Di seguito il post sopra menzionato. https://www.instagram.com/p/CFfGt1WiZtN/?utm source=ig web copy link&fbclid=IwAR38OcjpFJoC o5W1SQdiasPIObEy3W3Jq2osBAMy–7fENlAm3t-3QwGjM