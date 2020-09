Agroecologia | ecco le sfide della sostenibilità

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 settembre 2020) Food & Green. Due parole chiave delledel futuro. Due concetti determinanti per il mutamento epocale che ci attende dopo l’esperienza traumaticapandemia da COvid-19, necessario per recuperare il senso autentico del nostro essere creature. E per spendere bene le risorse che l’Europa ci ha messo a disposizione per la ripartenza. Lotta alla crisi climatica, economia circolare, innovazione industriale, mobilità ad emissioni zero, agro-ecologia. E ancora: aree protette, turismo sostenibile, lotta alla illegalità ambientale, sviluppobanda larga, finanza etica. Legambiente ha individuato 10 proposte per un uso sostenibile delle risorse del Ricovery Fund e sarà utile focalizzarle. In particolare l’, ossia l’agricoltura a basso impatto ambientale ...