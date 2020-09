Agricoltura | Conte | ' ringrazio filiera | in lockdown prodotti mai mancati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 settembre 2020) Roma, 28 set. (Adnkronos) - "La pandemia non ha alterato solo le nostre abitudini, ma anche i progetti e l'agenda di governo, o meglio le agende dei governi di tutto il mondo. E' vitale fare affidamento su fonti di approvigionamento sicure.tutti gli agricoltori che quello che avete fatto a tutti i livelli in questi mesi difficili, con dedizione, e passione e responsabilità. I generi alimentari non sonomai negli scaffali dei negozi e dei supermercati, e sulle tavole degli italiani". Lo ha detto il premier Giuseppe, prendendo parte alle celebrazioni per i cento anni di Conf. "Ora con il progressivo ritorno alle attività - dice- stiamo imparando a convivere con il Covid-19. Non abbassiamo la guardia, intercetteremo il sentimento di riscatto ...