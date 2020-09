Agente Diawara furioso: «Parleremo con la Roma, dobbiamo fare il punto della situazione» (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Agente di Diawara ha parlato a Tuttomercatoweb parlando con toni duri del futuro del centrocampista della Roma Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) L’diha parlato a Tuttomercatoweb parlando con toni duri del futuro del centrocampistaLeggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ?????? L'agente di #Diawara della #Roma (che piace all'#Arsenal) a @TuttoMercatoWeb ?? 'Altro che caso Amadou. È finit… - infoitsport : Diawara, l'agente avverte la Roma: 'Viste le scelte tecniche e il caso lista, dovremo parlare col club e fare chiar… - gazz_rossonera : Diawara, l’agente è furioso: “Non c’è nessun caso Amadou. Vogliamo… - CarloRM61 : La sparata da matto dell’agente di Diawara per me può voler seriamente dire che ci stiamo avvicinando a Torreira o… - m_giallorosso : Adesso anche l'agente di Diawara avete tirato in ballo. State raschiando il fondo del barile per trovare tutto quel… -