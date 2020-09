Aerei si sfiorano nei cieli della Spagna | rapporto choc sul quasi incidente

(Di lunedì 28 settembre 2020) DueRyanair hanno rischiato di sbattere frontalmente a causa di indicazioni errate: ilspagnolo sull’accaduto. In queste ore è stato pubblicato ilcommissione d’inchiesta spagnola su untra dueRyanair che avrebbe potuto causare una delle più grandi tragedie degli ultimi 30 anni e che avrebbe portato …

Ultime Notizie dalla rete : Aerei sfiorano

Risultati referendum sul taglio dei parlamentari:i dati ufficiali dello spoglio indicano una vittoria del Sì’ con una percentuale del 69,64%, mentre l’affluenza è stata del 53,52%. Referendum taglio d ...Incendi in California, tre morti e 20mila evacuati: "Il cielo è diventato rosso su San Francisco" Continua l'emergenza incendi nei territori occidentali degli Stati Uniti: in California tre persone so ...