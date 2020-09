Adesso è il 110% a bloccare l'edilizia (Di lunedì 28 settembre 2020) ... in attesa di due decreti del Ministero dello sviluppo economico che, annunciati già nel mese di agosto, devono ancora essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Manca anche il portale dell'Enea per ... Leggi su italiaoggi (Di lunedì 28 settembre 2020) ... in attesa di due decreti del Ministero dello sviluppo economico che, annunciati già nel mese di agosto, devono ancora essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Manca anche il portale dell'Enea per ...

borghi_claudio : Adesso vado indietro tre giorni a cercare tutti quelli dei 'nostri' che hanno rotto le palle con la milionesima bal… - borghi_claudio : MA... MA... MA... Non vi hanno detto che adesso dobbiamo entrare nel PPE? Non stanno bene i meme con la Merkel. - LinoGuanciale : Ok ok brava Alice... Adesso fai scendere in campo il maestro #lallieva3 - BenJiDoGood : @TheGreatGrey2 @Gazzetta_it Ma infatti Gattuso stesso ci è andato molto piano, per quanto le piccole siano sempre o… - Gibi45035873 : @25O319 Parole sante, mi spiace che ve ne accorgete solo adesso. E' da anni che invadono tutto e soprattutto anche… -