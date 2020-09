Abbonamenti, ok ai rimborsi in contanti «Ma a Bergamo nessuna azienda lo fa» (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Adiconsum chiede che almeno nei casi in cui si è impossibilitati a utilizzare i voucher si possa avere il rimborso in contanti dell'abbonamento ai trasporti pubblici non utilizzato durante il lockdown. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 28 settembre 2020) L’Adiconsum chiede che almeno nei casi in cui si è impossibilitati a utilizzare i voucher si possa avere il rimborso indell'abbonamento ai trasporti pubblici non utilizzato durante il lockdown.

