A rischio mezzo milione di squali con lo squalene nel vaccino Covid: perché serve prudenza (Di lunedì 28 settembre 2020) Da alcune ore si parla senza sosta di centinaia di migliaia di squali a rischio a causa dello squalene utilizzato per il vaccino Covid. Tema, quest’ultimo, che in questi mesi ha generato diverse bufale, come avete notato di recente, e che a fine settembre richiede alcune precisazioni. In particolare, secondo gli ambientalisti mezzo milione di squali potrebbero essere uccisi per il loro olio naturale ritenuto indispensabile per produrre vaccini contro il Coronavirus secondo quanto si apprende. squali a rischio per lo squalene nel vaccino Covid? Ne ha parlato in queste ore anche la divisione inglese di Sky. Si tratta, nello specifico, di un ingrediente ... Leggi su bufale (Di lunedì 28 settembre 2020) Da alcune ore si parla senza sosta di centinaia di migliaia dia causa delloutilizzato per il. Tema, quest’ultimo, che in questi mesi ha generato diverse bufale, come avete notato di recente, e che a fine settembre richiede alcune precisazioni. In particolare, secondo gli ambientalistidipotrebbero essere uccisi per il loro olio naturale ritenuto indispensabile per produrre vaccini contro il Coronavirus secondo quanto si apprende.per lonel? Ne ha parlato in queste ore anche la divisione inglese di Sky. Si tratta, nello specifico, di un ingrediente ...

