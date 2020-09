A Camposanto il sindaco fa pubblicità alla morte | il manifesto incredibile

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto"Camposano dove è bello anche morire", non è una frase di cattivo ma lo slogan usato daldi Camposano, comune in provincia di Napoli, Francesco Barbato, per promuovere l'assegnazione dei loculi cimiteriali. La scritta campeggia sui manifesti ufficiali del Comune affissi in paese. Uno slogan di cattivo gusto che sta scatenando polemiche e scongiuri.