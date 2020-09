A 22 anni non può baciare le ragazze: la storia agghiacciante, “sono allergico alla…” (Di lunedì 28 settembre 2020) Oli Weatherall, giovane ventiduenne britannico del Surrey, ha una brutta allergia che gli impedisce di baciare le ragazze. Farlo, infatti, potrebbe causargli gravi problemi di salute (proprio come accaduto ad una ragazza andata in choc anafilattico) e persino la morte. Il giovane è allergico alle arachidi ed è stato segnato da un ricovero in ospedale dopo aver mangiato, appunto, del burro d’arachidi. “La sensazione è quella di morire per una crisi respiratoria, è terribile”, ha dichiarato in seguito all’episodio. Oli da quel giorno ha deciso di stare attento a tutto: anche cenare fuori può rappresentare una minaccia per lui, così come viaggiare e molte altre cose. Tra cui, appunto, dare un bacio. Il giovane evita i baci poiché ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 settembre 2020) Oli Weatherall, giovane ventiduenne britco del Surrey, ha una brutta allergia che gli impedisce dile. Farlo, infatti, potrebbe causargli gravi problemi di salute (proprio come accaduto ad una ragazza andata in choc anafilattico) e persino la morte. Il giovane èalle arachidi ed è stato segnato da un ricovero in ospedale dopo aver mangiato, appunto, del burro d’arachidi. “La sensazione è quella di morire per una crisi respiratoria, è terribile”, ha dichiarato in seguito all’episodio. Oli da quel giorno ha deciso di stare attento a tutto: anche cenare fuori può rappresentare una minaccia per lui, così come viaggiare e molte altre cose. Tra cui, appunto, dare un bacio. Il giovane evita i baci poiché ...

borghi_claudio : Lavoro con Salvini da anni. Non mi ha mai deluso. Stessa cosa per Alberto. Succederà? Possibile. Cosa farò quando s… - marattin : La riforma Fornero è sempre rimasta in vigore. Quota 100 era solo una finestra triennale - ingiusta e molto costosa… - lauraboldrini : #NinaBahinskaya, 73 anni. Non ha avuto paura di piazzarsi davanti a un blindato per fermarlo. È sempre in prima fi… - rprat75 : @RijkM73 è un'altra America. Adesso conta solo il marketing come immagine. Si nega l'evidenza pur di fare tutti sol… - Alexh_1809 : RT @pinacobalto: Mi sento di dire una cosa che, non so, potrebbe aiutarvi: ci sono periodi nella vita in cui dovrete aspettare. So che l'id… -