5 milioni di euro per le mense biologiche (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova dotazione per un fondo finalizzato a promuovere modelli agricoli e alimentari più sostenibili e salutari. Cinque milioni di euro da ripartire tra le regioni italiane per sostenere le mense scolastiche biologiche per l’anno 2020. Questa l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, sul riparto del relativo Fondo per l’anno in corso. “Il nostro impegno per favorire e promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili va avanti anche attraverso il progetto delle mense scolastiche biologiche – afferma il ministro Teresa Bellanova -. La dotazione del Fondo contribuirà anche quest’anno a rendere più accessibili i servizi e a ... Leggi su vinonews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova dotazione per un fondo finalizzato a promuovere modelli agricoli e alimentari più sostenibili e salutari. Cinquedida ripartire tra le regioni italiane per sostenere lescolasticheper l’anno 2020. Questa l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni sul decreto del Ministero delle Politiche Agricole, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, sul riparto del relativo Fondo per l’anno in corso. “Il nostro impegno per favorire e promuovere modelli agricoli e alimentari sostenibili va avanti anche attraverso il progetto dellescolastiche– afferma il ministro Teresa Bellanova -. La dotazione del Fondo contribuirà anche quest’anno a rendere più accessibili i servizi e a ...

fattoquotidiano : Toninelli: “Tridico criticato da chi deve restituire 49 milioni di euro agli italiani, vergognatevi” - StefanoFeltri : Vaticano, ai fratelli di Becciu 1.5 milioni di euro dal petroliere angolano con il quale il cardinale aveva discuss… - MassimGiannini : Nei primi nove mesi dell’anno crollo del reddito pro-capite di 1.247 euro e addio posto di lavoro per 500 milioni d… - falitalia : Aggiornamento quotidiano su #Alitalia: anche oggi ha bruciato 2,37 milioni di euro e non è partita la new-co. Dal 0… - VillaTelesio : RT @zeropregi: Che poi dimolo na volta pè tutte, ste 'statue' che spesso vengono rinvenute in giardini dei wannabee sinaloa nun so de Berni… -

Ultime Notizie dalla rete : milioni euro Air Italy, Qatar Airways ha perso oltre 500 milioni di euro in due anni Corriere della Sera Man City, addio a Koulibaly: ecco Ruben Dias per Otamendi e una cifra monstre

(ANSA-AFP) - LISBONA, 28 SET - Ruben Dias, difensore del Benfica e della nazionale portoghese, si appresta a raggiungere il Manchester City per 68 milioni di euro, 15 dei quali costituiscono ...

Fase 3: Competere.eu, Invitalia e Agenzia Entrate per patrimonializzazione pmi

Milano, 28 set. (Labitalia) - "Sulla base del 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19', è stato istituito il Fondo patrimonio pm ...

(ANSA-AFP) - LISBONA, 28 SET - Ruben Dias, difensore del Benfica e della nazionale portoghese, si appresta a raggiungere il Manchester City per 68 milioni di euro, 15 dei quali costituiscono ...Milano, 28 set. (Labitalia) - "Sulla base del 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19', è stato istituito il Fondo patrimonio pm ...