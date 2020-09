38° Bellaria Film Festival | vince Il Bei Doc “of Animals And Men” di Łukasz Czajka

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 28 settembre 2020)si chiude con Il Bei Doc assegnato a 'ofAnd Men' di Łukasz; per Bei Young Doc è stato premiato Stefano Giacomuzzi con il'Sotto le stelle fredde'. Si è chiusa ieri con 3200 presenze, nonostante le limitazioni dovute all'emergenza Covid, la 38ma edizione del, svoltasi dal 23 al 27 settembre a-Igea Marina con la direzione artistica di Marcello Corvino per il terzo anno consecutivo, e l'organizzazione della Coop. Le Macchine Celibi. 25 i documentari in gara selezionati fra 241 candidature arrivate da tutto il mondo, in particolare dai paesi dell'Unione Europea, declinati sui princìpi dell'articolo IX della Costituzione ...