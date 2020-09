32 anni, si fa tagliare naso e orecchie per somigliare a un alieno: foto (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi ha 32 anni ma le sue fattezze sono state stravolte tra tatuaggi, piercing e, soprattutto operazioni estreme. Tutto perché Anthony Loffredo, questo il suo nome, ha deciso di voler somigliare il più possibile a un alieno. Avete letto bene: questo giovane francese è un “aspirante alieno”. Su Instagram, dove ha oltre 200mila follower, è conosciuto con il nickname di “the black alien project” e proprio lì, sul social dove posta foto che mostrano tutte le sue evoluzioni, ha spiegato di essere “molto soddisfatto del risultato” dopo il suo ultimo intervento. La scorsa settimana il 32enne si è infatti sottoposto all’asportazione del naso a Barcellona. Ma quella al naso è soltanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Oggi ha 32ma le sue fattezze sono state stravolte tra tatuaggi, piercing e, soprattutto operazioni estreme. Tutto perché Anthony Loffredo, questo il suo nome, ha deciso di voleril più possibile a un. Avete letto bene: questo giovane francese è un “aspirante”. Su Instagram, dove ha oltre 200mila follower, è conosciuto con il nickname di “the black alien project” e proprio lì, sul social dove postache mostrano tutte le sue evoluzioni, ha spiegato di essere “molto soddisfatto del risultato” dopo il suo ultimo intervento. La scorsa settimana il 32enne si è infatti sottoposto all’asportazione dela Barcellona. Ma quella alè soltanto ...

Acquis_view : @Mabo81768718 @ilruttosovrano Se non fosse che l’IRS si è visto tagliare notevolmente i suoi fondi nel corso degli… - SalaveniDario : @matteorenzi @ItaliaViva Gli unici costi da tagliare siete voi di Italia viva se non va bene quota cento e sono d’a… - emanuelefriello : @CarloCalenda Sono d'accordo con lei che tagliando i compensi lo Stato abbia poi meno carte in mano sui tavoli cont… - GiovanniGueccia : RT @gr_grim: 'Se volete spendere, dovete tagliare'. Perfetto. Ci aspetta un'altra recessione monstre, più altri dieci anni di stagnazione \… - Pascu1970 : @FrancescoBerti_ Pagliacci , anni a parlare di stipendi da tagliare , oggi inversione a U ... tornate a coltivare la cicoria selvatica ... -