24 ore del Nurburgring: La vecchia BMW doma l'Inferno Verde (Di lunedì 28 settembre 2020) La BMW vince la 24 ore del Nurburgring, disputatasi sabato e domenica scorsi. La pandemia ha comportato lo slittamento della classica del Nordschleife, che generalmente si svolge a maggio. Ma Giove Pluvio non se n'è accorto, ed ha accolto i 97 partecipanti con pioggia scrosciante e temperature rigide. Il classico clima dell'Eifel, che tra l'altro comporta una lunga bandiera rossa (ben 9 ore!) nel corso della notte, a causa di un acquazzone che non permette alla pista di drenare. In queste condizioni difficili, in cui si alternavano condizioni di asciutto a quelle di bagnato, la Rowe Racing porta in trionfo la casa dell'Elica per la prima volta dopo dieci anni. La M6 GT3, in odor di pensione (durante il GP di Stiria della MotoGP il costruttore ha presentato la nuova macchina derivata dalla prossima generazione della M4), batte le Audi e ...

