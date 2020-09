“10 giorni con Babbo Natale”, la famiglia matta torna al cinema (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco le prime immagini di "10 giorni con Babbo Natale", sequel del successo "10 giorni senza mamma", premiato con il Biglietto d'Oro come film più visto in sala nella stagione 2018-2019 con 7.500.000 euro d'incasso al botteghino. Uscirà nei cinema il 16 dicembre 2020, una commedia delle feste per tutta la famiglia, diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film che la distribuirà anche nelle sale italiane.tornano i protagonisti del primo film, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini affiancati questa volta da Diego Abatantuono nei panni di Babbo Natale. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai. La famiglia "tutta matta" del primo film ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Ecco le prime immagini di "10conNatale", sequel del successo "10senza mamma", premiato con il Biglietto d'Oro come film più visto in sala nella stagione 2018-2019 con 7.500.000 euro d'incasso al botteghino. Uscirà neiil 16 dicembre 2020, una commedia delle feste per tutta la, diretta da Alessandro Genovesi e prodotta da Colorado Film in collaborazione con Medusa Film che la distribuirà anche nelle sale italiane.no i protagonisti del primo film, Fabio De Luigi e Valentina Lodovini affiancati questa volta da Diego Abatantuono nei panni diNatale. Insieme a loro i giovanissimi Angelica Elli, Matteo Castellucci e Bianca Usai. La"tutta" del primo film ...

