10 Giorni con Babbo Natale: il teaser del film con Diego Abatantuono e Fabio De Luigi (Di lunedì 28 settembre 2020) Il team che ha portato al successo 10 Giorni senza mamma tornerà nelle sale con 10 Giorni con Babbo Natale, ecco il teaser. 10 Giorni con Babbo Natale è la divertente commedia realizzata dal team di 10 Giorni senza Mamma e il teaser trailer regala le prime sequenze del film in arrivo il 16 dicembre. Nel primo video promozionale del sequel si vede la famiglia partire per un viaggio per celebrare le festività e investire, involontariamente, un uomo vestito da Babbo Natale che al risveglio crede di dover lavorare con gli elfi. Dopo il clamoroso successo di 10 Giorni senza mamma, premiato con il Biglietto d'Oro come ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Il team che ha portato al successo 10senza mamma tornerà nelle sale con 10con, ecco il. 10conè la divertente commedia realizzata dal team di 10senza Mamma e iltrailer regala le prime sequenze delin arrivo il 16 dicembre. Nel primo video promozionale del sequel si vede la famiglia partire per un viaggio per celebrare le festività e investire, involontariamente, un uomo vestito dache al risveglio crede di dover lavorare con gli elfi. Dopo il clamoroso successo di 10senza mamma, premiato con il Biglietto d'Oro come ...

