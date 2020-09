Zero commissioni sulle carte. Il Governo spinge i minipagamenti. Niente costi sulle spese elettroniche fino a 5 e 25 euro. L’ipotesi allo studio per ridurre l’uso del contante (Di domenica 27 settembre 2020) Il Governo ci riprova con la lotta all’evasione attraverso una maggiore spinta all’uso di carte e bancomat al posto del contante. La strategia resta quella di favorire sia chi compra che chi vende. I primi anche con premi monetari, e i secondi abbattendo le commissioni applicate dalle banche al denaro di plastica. Su questo si punta addirittura ad azzerare le commissioni per i micropagamenti fino a 5 euro, con l’obiettivo di spingersi fino alla soglia dei 25. E in un incontro con gli operatori, l’Esecutivo ha chiesto di partecipare all’iniziativa del cashback (restituzione di denaro ai clienti), con importi aggiuntivi. Un’ipotesi che ricorda le vecchie rottamazioni delle automobili, per le quali ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Ilci riprova con la lotta all’evasione attraverso una maggiore spinta all’uso die bancomat al posto del. La strategia resta quella di favorire sia chi compra che chi vende. I primi anche con premi monetari, e i secondi abbattendo leapplicate dalle banche al denaro di plastica. Su questo si punta addirittura ad azzerare leper i micropagamentia 5, con l’obiettivo dirsialla soglia dei 25. E in un incontro con gli operatori, l’Esecutivo ha chiesto di partecipare all’iniziativa del cashback (restituzione di denaro ai clienti), con importi aggiuntivi. Un’ipotesi che ricorda le vecchie rottamazioni delle automobili, per le quali ...

ItaloMarangoni : @matteosalvinimi Riforme zero annunci a valanga commissioni a go go e incapaci con rotelle nella testa - Leonida3002 : @HuffPostItalia le commissioni a zero per tutte le transazioni parassiti! adesso prendo il Pos e lo butto! - CarloRienzi : RT @Codacons: Il #Governo non può pensare solo alle imprese, e deve tutelare anche i #consumatori: è necessario azzerare costi o balzelli a… - Codacons : Il #Governo non può pensare solo alle imprese, e deve tutelare anche i #consumatori: è necessario azzerare costi o… - antonioosellame : @HuffPostItalia @GiuseppeConteIT Le commissioni andrebbero tolte e basta. Ridurre il contante riduce l’evasione e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Zero commissioni Zero commissioni per pagamenti cashless fino a 5 euro: l'ipotesi allo studio L'HuffPost Cittadini ambientalisti? A parole tutti quanti (purché non costi niente)

Siamo tutti un po’ verdi, ma solo finché lo Stato non ci mette le mani in tasca. Ce l’hanno fatto capire i Gilet Gialli, che spaccano vetrine per non pagare la carbon tax francese. E lo stesso concett ...

Via libera dall’Europa alla rimodulazione delle risorse per la Sicilia

Via libera della Commissione Ue alla riassegnazione di oltre 660 milioni di euro di fondi europei per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’esecutivo comunitario ha infatti dato la luce verde alla m ...

Siamo tutti un po’ verdi, ma solo finché lo Stato non ci mette le mani in tasca. Ce l’hanno fatto capire i Gilet Gialli, che spaccano vetrine per non pagare la carbon tax francese. E lo stesso concett ...Via libera della Commissione Ue alla riassegnazione di oltre 660 milioni di euro di fondi europei per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’esecutivo comunitario ha infatti dato la luce verde alla m ...