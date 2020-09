Zafarana Gdf | “Grande rischio infiltrazioni nell’uso dei fondi Ue Durante la pandemia la criminalità ha diversificato il riciclaggio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) “Ieuropei in arrivo sono una occasione storica e siamo a una vera svolta. Ma ild’della criminalità economica è grande”. Il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe, intervistato dal Sole 24 Ore ribadisce l’allarme arrivato anche da Europol. “La portata dell’intervento pubblico è storica – aggiunge – La manovra, se non monitorata adeguatamente, potrà alimentare forme inaccettabili di arricchimento personale illecito“. La Gdf si sta organizzando: “I reparti orienteranno le attività sulla base di analisi del, in stretta sinergia sia con le Procure sia con gli enti erogatori. A livello provinciale sarà garantita massima collaborazione alle ...